YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da Antep fıstığı yetiştiriciliği için örnek bahçeler kuruldu

Antalya'da Antep fıstığı yetiştiriciliği için örnek bahçeler kuruldu

10.03.2023 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılın her döneminde tarım faaliyetinin yapılabildiği Antalya'da Korkuteli ilçesinde Antep fıstığı yetiştiriciliğini geliştirmek için örnek bahçeler oluşturuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca neredeyse hiç su istemeyen Antep fıstığı yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak amacıyla çalışma başlatıldı.

Korkuteli'nde 12 mahallede beşer dönümden oluşan örnek bahçeler oluşturan ekipler, Antep fıstığı fidanları dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel, kentte daha az su isteyen meyve ve sebze çalışmaları kapsamında Antep fıstığı yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak istediklerini belirtti.

Bölgede yoğunlukla armut, elma, kiraz, kayısı tarzında çok su isteyen meyveler yetiştirildiğini aktaran Özel, şunları kaydetti:

"Bölgenin suyla ilgili sorununu çözmek adına 3 yıl önce denemeler yaptık farklı bölgelerde ve çok başarılı sonuçlar elde ettik. Şimdi de uygulamaya geçiyoruz. Oluşturduğumuz bahçeler için vatandaşlara Antep fıstığı fidanlarını dağıttık. Uygulamalı ve teorik eğitimler de vereceğiz. Kurduğumuz bahçelerde yöre halkının bu bitkiye olan ilgisinin artmasını bekliyoruz. Antep fıstığının ekonomik değeri de çok yüksek. Üreticilerin iyi miktarda gelir elde etmelerini bekliyoruz."

Korkuteli ilçesi Çaykenarı Mahalle Muhtarı Soner Akkanat da ekilmeyen alanların tarıma kazandırılması için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulunduklarını ve Antep fıstığı ile lavanta türü bitkilerde karar kıldıklarını bildirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandıAntalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Bingöl’de yüzde 75 hibe ile 750 bin adet fide dağıtılacakBingöl’de yüzde 75 hibe ile 750 bin adet fide dağıtılacak
Kastamonu'da devrilen kamyonun sürücüsü öldüKastamonu'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü
Anahtar Kelimeler:
antalya Korkuteli kuraklık tarım

Antalya Namaz Vakitleri 10 Mart Cuma

İmsak
05:50
Sabah
07:09
Öğle
13:13
İkindi
16:31
Akşam
19:06
Yatsı
20:20
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.