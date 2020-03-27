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Antalya'da aracın düştüğü dereden ceset çıkarıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 27.03.2020 22:12 | Son Güncelleme

Antalya'da aracın düştüğü dereden ceset çıkarıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde, dereye bir aracın düştüğünün bildirilmesinin ardından iki dalgıçla yapılan arama çalışması sonucu, bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Belek Mahallesi Acısu Deresi Eski Köprü mevkisinde bir aracın suya düştüğü ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Serik İnsani Yardım Arama Kurtarma ekibinden iki dalgıç da çalışmalara katıldı.

Dalgıçlar, arama çalışmaları sonunda Baki Akkurt'a ait olduğu belirlenen cesedi çıkardı.

Ekiplerin aracı çıkarma çalışmaları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Arama Dere Serik

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