Antalya'da aracın motor kısmına sıkışan kedinin çıkması için vatandaşların yapmadığı kalmadı

Antalya'da cipin motoruna sıkışan kedi yavrusunun çıkarılması için vatandaşlar seferber oldu.

Yıldız Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde oturan Gültekin Merde, park halindeki cipini çalıştırınca motor kısmından kedi sesi geldiğini fark etti.

Merde, ailesinin de yardımıyla hayvanı çıkarmaya çalıştı.

Merde ailesinin başarılı olamaması üzerine devreye çevredeki esnaf ve vatandaşlar girdi.

Aracın motoruna su döken, et koyan esnaf ve vatandaşlar, sonuç alamayınca kedi taklidi yaptı, cep telefonundan kedi sesi açarak inandırıcı olmaya dahi çalıştı.

Saatler süren çabaların boşa çıkması üzerine çare itfaiye ekiplerinden yardım istemekte bulundu.

İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, tazyikli su yardımıyla kedi yavrusunu bulunduğu yerden kurtardı.

