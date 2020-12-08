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Antalya'da aralıkta deniz keyfi

ANTALYA HABERLERİ  | 08.12.2020 13:26 | Son Güncelleme

Antalya'da aralıkta deniz keyfi

Antalya'da güneşli havasını değerlendirmek isteyen tatilciler, mevsim kış olmasına rağmen denize girmenin keyfini yaşadı.

"Turizmin başkenti" Antalya'da aralıklarla etkili olan yağış, yerini güneşli havaya bıraktı. Havanın 20, deniz suyu sıcaklığının ise 22 dereceye ulaştığı kentte, çoğunluğu turistlerden oluşan tatilciler sahillerde vakit geçirmeyi tercih etti.

Dalgaların görsel şölen oluşturduğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde güneşlenenler, zaman zaman denize girdi.

Bazı tatilciler kumsalda çocuklarıyla eğlendi, bazıları da dalgalar eşliğinde müzik dinlemeyi tercih etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü kişiler de kısıtlamanın olmadığı saatlerde sahilde yürüyüş yaptı.

Deniz kenarına kamp sandalyelerini kuran bazı tatilciler, termoslarla getirdikleri kahve ve çaylarını içti.

Tatilcilerden Ahmet Fırat, AA muhabirine, Ankara'dan eşiyle tatile geldiklerini söyledi.

Denize girmeyi planladıklarını ancak dalgalar yüksek olunca seyretmeyi tercih ettiklerini ifade eden Fırat, "Dalgaların sesini duymak beyaz köpükleri seyretmek gerçekten huzur veriyor. Yeşil, mavi renkler ve güneş var. Yüksek kesimlerde kar, burada deniz var. İnşallah mutlu şekilde döneceğiz. Özellikle Antalya'nın bu mevsimini seviyorum. Çok sıcak olmuyor." diye konuştu.

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