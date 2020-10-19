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Antalya'da aranan 2 hükümlü yakalandı

ANTALYA HABERLERİ  | 19.10.2020 17:46 | Son Güncelleme

Antalya'da aranan 2 hükümlü yakalandı

Antalya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik kent merkezinde operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, "sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle kendisine yarar sağlama" suçundan hakkında 30 yıl hapis cezası bulunan S.E. ile "resmi belgede sahtecilik", "sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle kendisine yarar sağlama" ve "tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 11 yıl hapis cezası bulunan A.K. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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