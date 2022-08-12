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Antalya'da aranan 35 şüpheli yakalandı

12.08.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da aranan 35 şüpheli yakalandı

Antalya'da polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 35 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, adli mercilerce haklarında yakalama kararı çıkarılmış şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Eş zamanlı olarak 38 ekip ve 96 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda, aralarında "kasten öldürme", "hırsızlık", "dolandırıcılık", "yağma", "cinsel saldırı", "uyuşturucu madde ticareti", "uyuşturucu madde satın alma", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından arananların da bulunduğu 35 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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antalya Gözaltı Şüpheli emniyet

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