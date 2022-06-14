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Antalya'da aranan 57 şüpheli yakalandı

14.06.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da aranan 57 şüpheli yakalandı

Antalya'da polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 57 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, adli mercilerce haklarında yakalama kararı çıkarılmış şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Eş zamanlı olarak 41 ekip ve 104 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda, aralarında "kasten yaralama", "hırsızlık", "dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", hürriyetten yoksun kılma", "uyuşturucu madde satın alma", "cinsel saldırı", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından arananların da bulunduğu 57 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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