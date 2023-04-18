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Antalya’da aranan 75 şüpheli yakalandı

18.04.2023 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da, çeşitli suçlardan aranan 75 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince, merkez ve dış ilçelerde aranan şahıslara yönelik çalışmalar yapıldı. Asayiş ve diğer suçlardan aranan şahıslara yönelik 46 ekip ve 115 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon yapıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu "kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, uyuşturucu madde ticareti, resmi belgede sahtecilik, fuhşa aracılık, cinsel saldırı, tehdit, hakaret” suçlarından aranan 75 şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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