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Antalya'da aranan hükümlü yakalandı

25.08.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da aranan hükümlü yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilere yönelik gelen ihbarlar üzerine Kepez ilçesinde çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ü.K, ekiplerce gözaltına alındı.

Hükümlünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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antalya Gözaltı hükümlü jandarma

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