Antalya’da aranan şahıslar yakalandı

Antalya’da 3 kişinin cep telefonlarını çalan hırsızlık zanlısı ve farklı suçlardan hapis cezası bulunan 5 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda değişik tarihlerde Çağlayan, Milli Egemenlik ve Aydınevler mahallelerinde 3 farklı kişinin cep telefonlarını bir arkadaşını arama bahanesi isteyen ve daha sonra aracı ile telefonları alıp kaçan şüphelinin A.A. olduğu tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan A.A., ifadesinde çaldığı cep telefonlarını bir iş yerinde çalışan İ.K’ye toplam 800 TL’ye sattığını beyan etti. İ.K. ise, A.A.’dan satın aldığı cep telefonlarından ikisini kimlik bilgilerini bilmediği şahıslara sattığını, bir tanesinin iş yerinde bulunduğunu belirtti. İş yerinde bulunan cep telefonu muhafaza altına alınarak müştekiye teslim edildi. İ.K. hakkında “suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi” suçundan işlem yapılırken, A.A. sevk edildiği Manavgat Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.