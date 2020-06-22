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Antalya’da arpa hasatı başladı

ANTALYA HABERLERİ  | 22.06.2020 13:49 | Son Güncelleme

Antalya’da ilk biçerdöverler tarlaya girmeye başladı.

Antalya’da ilk biçerdöverler tarlaya girmeye başladı. Korkuteli Ziraat Odası Başkanı Musa Fikri Büyükçetin, tarımsal alanlarda bu yılın ilk arpa hasatına başlandığını ifade ederek, ova köylerde arpa ekili tarımsal alanlarda hasat dönemi başladı. Rekolte çok güzel, gözetimler ve incelemeler ile hasatlar devam ediyor” dedi.
Antalya’nın Korkuteli ilçesine bağlı Ova mahallelerde yılın ilk arpa hasatı başladı. İlk hasat ile ilgili açıklama yapan Korkuteli Ziraat Odası Başkanlığı, biçerdöverlerden kaynaklanan dane kaybı ve hasat sonrasında gerçekleşebilecek anız yangınları konusunda çiftçilere uyarılarda bulundu. Korkuteli Ziraat Odası Başkanı Musa Fikri Büyükçetin, bu yıl arpa hasatında dekara ortalama 300 ila 400 kilogram mahsul alındığını belirterek, "Rekolte olarak çok güzel ve bu bakımdan mahsul gayet iyi durumdadır. Süne ile ilgili çalışmalar yaptık, tedbirlerimizi aldık. Sonuç olarak verim çok iyi oldu” dedi.
Biçerdöver sahiplerine yarıda bulunan Büyükçetin, “Biçerdöver sahipleri, hasat sezonundan önce, biçerdöverlerini tekniğine uygun bir şekilde bakım ve ayarlarım yaptırarak, hasada hazır hale getirdiler. Biçerdöver sahipleri, biçerdöverlerini operatör belgesi olmayan sürücülere kullandırmayacaklardır. Biçerdöver operatör belgesi olmayan sürücüler, biçerdöverle ürün hasadı yapmayacaklardır. Hasat esnasında ürün sahibi, tarlasının başında bulunacak, kayıpları sık sık kontrol edecek, kayıp tespit ettiğinde operatörü uyaracak, bu uyarıya uymayan operatörü en yakın İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne bildirecektir” ifadelerinde bulundu.
Anız yakmama konusunda uyarılarda bulunan Büyükçetin, “Yakılması doğaya zararlıdır. Yararlı böcekleri öldürüyor. Ne kadar zararlı böcek varsa o kadar da yararlı böcek vardır. Anız yakıldığı zaman yararlı zararlı bütün böcekler ölüyor. Dolayısıyla bu doğanın dengesi açısından da kötü oluyor. Atmosfere de zarar vererek hava kirliliğine neden oluyor” şeklinde konuştu.

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