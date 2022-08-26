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Antalya'da ata çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

26.08.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da ata çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde ata çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

M.G. (48) idaresindeki 07 VG 569 plakalı otomobil, Gömbe-Kaş kara yolu Çayboğazı mevkisinde yola çıkan ata çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü M.G. ile aynı araçtaki C.G. (71), H.G. (32), D.G. (22) ve A.G. (23) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekibince Elmalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Atın telef olduğu kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
antalya kaş

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