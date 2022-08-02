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Antalya'da av silahlarının markasını değiştirip sattığı iddia edilen kişi yakalandı

02.08.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da av silahlarının markasını değiştirip sattığı iddia edilen kişi yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, av tüfeklerinin seri numara ve markalarını değiştirerek sattığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde bir kişinin Konya'da üretilen av tüfeklerinin seri numarası ve markalarını değiştirip piyasaya sürerek haksız menfaat temin ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlediği operasyonda 10 av tüfeğini ele geçirdi.

Şüpheli M.A. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Gözaltı av tüfeği

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