YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da avukat sahte vekaletnameyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklandı

Antalya'da avukat sahte vekaletnameyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklandı

ANTALYA HABERLERİ  | 22.05.2020 23:37 | Son Güncelleme

Antalya'da avukat sahte vekaletnameyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklandı

Antalya'da, sahte vekaletnameyle defterdarlıktan hesabına 99 bin 426 lira para aktardığı ileri sürülen avukat tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliğince "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçuna yönelik soruşturma başlatıldı.

Yapılan çalışmada, Antalya Barosuna kayıtlı avukat M.Ç'nin, defterdarlığa sunduğu sahte vekaletnameyle 99 bin 426 lirayı usulsüz olarak hesabına geçirdiği tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda M.Ç. gözaltına alındı, evinde ve iş yerinde yapılan aramada, avukatlık bürosunda suçta kullandığı belirtilen 4 kaşeye el konuldu.

Zanlı, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kargo çalışanına söylediği söz şoke etti: ‘Gel dövüşelim’

Kargo çalışanına söylediği söz şoke etti: ‘Gel dövüşelim’

Giresun’da silah kaçakçılarına baskın

Giresun’da silah kaçakçılarına baskın

İş yerine giren yılan yakalandı

İş yerine giren yılan yakalandı

Hayırsever, komşularını "zimem defteri" geleneğiyle sevindirdi

Hayırsever, komşularını "zimem defteri" geleneğiyle sevindirdi

Emet Belediyesi’nden 5 bin aileye bayram ikramı

Emet Belediyesi’nden 5 bin aileye bayram ikramı

Ovacık’ta 10 bin fide toprakla buluştu

Ovacık’ta 10 bin fide toprakla buluştu

Antalya Namaz Vakitleri 23 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:59
Sabah
05:37
Öğle
12:59
İkindi
16:48
Akşam
20:11
Yatsı
21:42

Antalya Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Cumartesi

Farma Lara Eczanesi
Muratpasa
Flora Eczanesi
Muratpasa
Güvenç Eczanesi
Muratpasa
Koray Eczanesi
Muratpasa
Serra Eczanesi
Muratpasa
Termessos Eczanesi
Muratpasa
Çözen Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Antalya'da FETÖ operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da FETÖ operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Golf’ün Yıldız Gençleri Oyunlarıyla Göz Doldurdu

Golf’ün Yıldız Gençleri Oyunlarıyla Göz Doldurdu

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.