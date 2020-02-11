Antalya'da babasını öldüren çocuğun "taksirle öldürme"den cezalandırılması istendi

Antalya'da babasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan 16 yaşındaki çocuğun, "taksirle öldürme" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Antalya Çocuk Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu S.B, mağdur Hatice B. ve sanık avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısının mütalaasında, olay tarihinde Hatice B. ile eşi Halil İbrahim B. arasında okul ihtiyaçları nedeniyle kavga çıktığı, babanın aileyi öldürmekle tehdit etmesi üzerine çocukların da araya girdiği, S.B'nin mutfaktan aldığı bıçakla babasının ölümüne neden olduğu belirtildi.

İddianamenin "tasarlayarak öldürme" olarak düzenlenmesine karşılık eylemin ani bir gelişim gösterdiği vurgulanan mütalaada, şu ifadelere yer verildi:

"Toplumumuzda uzunca bir süredir kadına ve çocuklara karşı gerek kasten yaralama gerekse de kasten öldürme eylemleri vuku olsa da, bilhassa yazılı ve görsel basının yanı sıra sosyal medyanın da etkisiyle bu sorunun daha çok gündeme getirilmesiyle toplumsal farkındalığın artmakta, yasa koyucu da bu hususta çeşitli kanuni düzenlemelerle sorunun önüne geçmeye çalışmaktadır."