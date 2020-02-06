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Antalya’da balarısı paraziti Varroa’ya karşı topyekün müdahale

ANTALYA HABERLERİ  | 06.02.2020 11:25 | Son Güncelleme

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2020 yılında Antalya’da Varroa parazitine karşı toplu mücadele yapılacağı açıklandı.Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, erken ilkbahar mücadelesinin 10 Şubata 2020 tarihine kadar yapılacağını duyurdu.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2020 yılında Antalya’da Varroa parazitine karşı toplu mücadele yapılacağı açıklandı.
Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, erken ilkbahar mücadelesinin 10 Şubata 2020 tarihine kadar yapılacağını duyurdu. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Arı yetiştiriciliğinin en önemli sorunlarından biri olan, balarısı paraziti Varroa destructor arı sağlığı, arı ürünleri üretimi ve bitkilerin polinasyonu üzerinde ciddi zararlar oluşturmaktadır. Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de büyük ekonomik kayıplara neden olan Varroaya karşı mücadelede başarılı olmak için Varroaya yönelik toplu bir mücadelenin yapılması zaman, emek ve ekonomik tasarruf sağlayacaktır. Tarım ve Orman bakanlığı tarafından 2020 yılında Varroa’ya karşı yapılacak toplu mücadele kapsamında Antalya ilinde erken ilkbahar ve geç sonbahar döneminde 20 günlük süre içinde Varroa parazitine karşı toplu mücadele yapılması, mücadelede Bakanlığımız tarafından ruhsatlandırılmış ilaçların aynı etken madde kullanılarak 5 kilometrelik bir bölgede yer alan tüm arılıklar da eş zamanlı ve aynı etken madde kullanılması konusunda; ilimizde kışlatmanın yoğun olarak yapıldığı Alanya, Manavgat, Serik, Konyaaltı, Kepez, Kumluca, Finike ilçelerinde Antalya İli Arı Yetiştiricileri Birliği, Serik-Manavgat Bal Üreticileri Birliği üyesi olan arıcılarımızla toplantılar yaptık. Kimyasal mücadele yöntemlerinin yanında daha ucuz ve daha etkili fiziksel ve biyolojik mücadele yöntemleri konusunda da bilgiler verdik. Arı Kayıt Sistemi’ne kayıtlı tüm arıcılara ve ilimize kışlatma amacıyla gelen diğer illere kayıtlı gezginci arıcıların telefonlarına, erken ilkbahar mücadelesi 10 Şubata 2020 tarihine kadar yapılması konusunda bilgi mesajı gönderdik. İlimizde bulunan tüm arıcılar konu ile alakalı bilgi almak için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurabilirler" denildi.

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Muratpasa
Bilgehan Eczanesi
Muratpasa
Cihan Dinç Eczanesi
Muratpasa
Kerem Eczanesi
Muratpasa
Türker Eczanesi
Muratpasa
Yeni Tuba Eczanesi
Muratpasa
Anadolu Eczanesi
Kepez
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