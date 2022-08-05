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Antalya'da balkondan düşen 2,5 yaşındaki çocuk öldü

05.08.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amca Ziya Keskiner: - "Balkon kapısını hep kilitliyorduk, çocuk belki düşer diye. Allah'ın takdiri temizlik için gittikleri 4. kattaki evin cam balkonundan düşmüş"

Antalya'nın Finike ilçesinde temizlik için gidilen evin balkonundan düşen 2,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Kum Mahallesi'ndeki bir eve temizlik için giden Fahriye Keskiner çalıştığı sırada oğlu Mehmed Osman, 4. kattaki evin balkonundan düştü.

Ağır yaralanan çocuk, Finike Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Tedaviye rağmen kurtarılamayan Mehmed Osman, Antalya Adli Kurumuna götürüldü.

Cenazeyi almaya gelen amca Ziya Keskiner, gazetecilere, eşi ile yengesinin temizlik için gittiği evin balkonundan düşen yeğenini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Yeğeninin ailenin tek çocuğu olduğunu anlatan Keskiner, şunları kaydetti:

"İki kardeşiz benim çocuğum olmadı. Kardeşimin de tek çocuğuydu. Yeğenimi gözümüzden sakınıyorduk. Kardeşim de 4. katta, cam balkonlu evde oturuyor. Balkon kapısını hep kilitliyorduk, çocuk belki düşer diye. Allah'ın takdiri, temizlik için gittikleri 4. kattaki evin cam balkonundan düşmüş. Balkonun cam kısmında bir aralık varmış, oradan dengesini kaybedip düştüğünü söylüyorlar. Üç ailenin tek çoğuydu."

Öte yandan, Mehmed Osman Keskiner'in cenazesinin Yazır Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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