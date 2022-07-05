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Antalya'da balkondan düşen kişi öldü

05.07.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da balkondan düşen kişi öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde evinin balkonundan düşen Ahmet Büyükcansız hayatını kaybetti.

Serik Merkez Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan Büyükcansız (29), saat 04.00 sıralarında oturduğu 1. kattaki dairenin balkonuna çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle beton zemine düşen Büyükcansız ağır yaralandı.

Eşinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardında Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Büyükcansız müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Büyükcansız'ın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Evli 2 kız çocuğu olduğu öğrenilen Büyükcansız'ın ilçede oto galericiliği yaptığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Serik

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