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Antalya'da banka çalışanlarını rehin alan zanlı tutuklandı

14.08.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da banka çalışanlarını rehin alan zanlı tutuklandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde banka şubesi müdürü ve çalışanlarını rehin alan zanlı tutuklandı.

Teomanpaşa Mahallesi'nde bir banka şubesinde müdür ile çalışanların rehin alınmasıyla ilgili gözaltına alınan M.R.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.

- Olay

12 Ağustos'ta Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'ndeki Mısır Çarşısı yanında bir banka şubesine giren M.R.D, güvenlik görevlisinin silahını gasbederek şube müdürü ve çalışanlarını rehin almıştı.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, silahlı kişinin annesiyle bankanın bahçesinde görüşerek müzakere çalışmalarına destek vermiş ve özel harekat polisinin müdahalesiyle rehin alınan kişiler kurtarılmıştı. M.R.D. ise ikna edilerek gözaltına alınmıştı.

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antalya banka zanlı

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