Antalya'da banka para nakil aracıyla otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir bankanın para nakil aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

M.D'nin kullandığı 07 TG 527 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Otogar kavşağında Y.T'nin kullandığı 06 ASS 331 plakalı banka para nakil aracıyla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçta bulunan banka güvenlik görevlisi A.T.Ö. ve otomobildeki M.E. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kumluca'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası polis ve banka görevlileri araç çevresinde güvenlik önlemi aldı.



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