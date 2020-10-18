Antalya'da başına saçma isabet eden bebeğin cenazesi yakınlarına teslim edildi

Antalya'da babasının tüfeğinden çıkan saçmaların başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 2 aylık bebeğin cenazesi yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumundan alındı.

Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kumsal isimli kız bebeğin cenazesi anneannesi ve dayısına teslim edildi. Bebeğin yakınları bebeğin cansız bedeni cenaze nakil aracına konulurken gözyaşı göktü.

Bebeğin bugün Kepez Habipler Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

İddiaya göre, dün Kepez ilçesi Habipler Mahallesi'nde Y.K'nin (18) temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu saçmalar 2 aylık bebeğinin başına isabet etmişti. Çağrılan sağlık ekibi bebeğin öldüğünü belirlemiş, baba Y.K. gözaltına alınmıştı.

Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede anne M.G'ye (16) ve bebeğine ait eşyaların bulunduğu iki valiz tespit edilmişti.

