Antalya'da "Bi Hareketine Bakar Hayat" uygulaması yapıldı

Antalya'da polis ve jandarma ekipleri, "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında uygulama yaptı.

Trafik güvenliğine dikkati çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca 81 ilde başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Antalya'da bazı noktalarda emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi.

Uygulamaya Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile çok sayıda jandarma ve emniyet personeli katıldı.

Vali Yazıcı, Kundu Tesisler Caddesi’nde sürücülere emniyet kemeri takılmasının faydaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede trafik kazalarını en aza indirmek için her yıl farklı bir projeyle vatandaşların dikkatini çekmeye çalıştıklarını belirterek, bu yıl da emniyet kemerinin önemiyle ilgili çalışma yaptıklarını söyledi.

Emniyet kemerinin ağır yaralanma riskini yüzde 60, ölüm riskini yüzde 45 azalttığına dikkati çeken Yazıcı, "Sürücülerimizi bu konuda bilgilendirdik. Durdurduğumuz yerli ve yabancı hemen hemen her sürücünün emniyet kemeri takılıydı. Bu durum bizi çok mutlu etti." dedi.

Türkiye'deki trafik kazalarında ölüm oranını arttıran en önemli etmenlerden birinin emniyet kemerinin takılmaması olduğuna dikkati çeken Yazıcı, bütün vatandaşların emniyet kemerini takma konusunda hassas davranmalarını istediklerini kaydetti.

Vali Yazıcı, çocuklara trafikte anne ya da babalarının hata yapması durumunda uyarmak için kırmızı düdük ve broşür hediye etti.

