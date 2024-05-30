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Antalya'da bıçakla çevreye ve polis ekiplerine saldıran kişi etkisiz hale getirildi

AA AA
30.05.2024 08:05
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde elinde bıçakla çevreye ve polis ekiplerine saldıran kişi etkisiz hale getirildi.

Antalya'da bıçakla çevreye ve polis ekiplerine saldıran kişi etkisiz hale getirildi

Kızıltoprak Mahallesi'nde yaşayan ve psikolojik sorunları olan K.B (38), henüz bilinmeyen bir nedenle birlikte yaşadığı annesi F.K ile tartıştı.

Tartışma sonrasında annesini eve kilitleyen K.B. bir süre sonra eline aldığı bıçakla sokağa çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından elindeki bıçağı bırakması için ikna edilmeye çalışan K.B. elindeki bıçağı ekiplere savurması üzerine bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından K.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya polis Muratpaşa bıçak

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