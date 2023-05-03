Antalya’da bıçaklı kadın mahalleliyi canından bezdirdi

Serbest bırakılan kadın, olay çıkarınca yine gözaltına alındı.

Dün akşam, Kepez ilçesi Kanal Mahallesi 4737. Sokak’ta meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen M.S. elinde bıçakla mahalle sakinleri ile tartışmaya başladı.

Elindeki bıçağı sallayarak kendisiyle konuşanların üzerine yürüyüp tehdit eden kadın, 2 kadınla da saç başa kavga etti. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Vatandaşların araya girmesiyle kavga sona ererken, M.S. ise polis aracına götürüldü.

M.S.’nin elinde bıçakla mahalleliyi tehdit ettiği anlar ve kadınlarla kavgası, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. ’Tehdit’ ve ’hakaret’ suçlarından hakkında işlem yapılan M.S., serbest bırakıldıktan sonra geri geldiği mahallede yeniden sorun çıkarınca yine gözaltına alındı.

