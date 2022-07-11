Antalya'da bir çocuk serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Antalya'da serinlemek için gölete giren çocuk boğuldu.

Konyaaltı ilçesindeki Doyran Göleti'ne giden İbrahim Zahit A. (15) serinlemek için girdiği suda bir süre sonra gözden kayboldu.

Yakınları çocuğa ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, UMKE, JAK ve SAK ekipleri sevk edildi.

Su altı ekibinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla İbrahim Zahit A'nın cansız bedeni 15 metre derinlikte bulundu.



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