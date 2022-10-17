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Antalya'da bir fabrikanın daha çatısı güneş enerji santrali ile kaplandı

17.10.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CW Enerji Üst Yöneticisi Volkan Yılmaz: - "Firma, enerji ihtiyacını artık CW Enerji'nin kurduğu güneş enerji santrali ile karşılayacak ve ülke ekonomisine de önemli ölçüde katkı sağlayacak"

Güneş paneli üreticisi CW Enerji Üst Yöneticisi Volkan Yılmaz, Antalya'da bir fabrikanın çatısına daha güneş enerji santrali (GES) kurulumunu gerçekleştirerek enerji ihtiyacını güneşten sağlamasına katkıda bulunduklarını bildirdi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, CW Enerji olarak en yeni teknolojileri geliştirerek, firmaların enerji ihtiyacına kalıcı çözümler üretmeyi sürdürdüklerini ifade etti.

Fabrikaların enerji ihtiyaçlarına kalıcı çözümler ürettiklerini aktaran Yılmaz, bu doğrultuda, Antalya'da faaliyet gösteren bir firma ile iş birliği yaptıklarını belirtti. Firmanın çatısına güneş enerji santrali kurulumunun tamamlandığını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Uygulamasını tamamladığımız 4395,3 kWp gücündeki çatı üzeri GES projesi, yılda yaklaşık 426 ağacı kurtararak 2,818 kg karbondioksit eşdeğeri kadar emisyonun önüne geçecek ve daha temiz bir dünya için çalışmasına devam edecek. Firma, enerji ihtiyacını artık CW Enerji'nin kurduğu güneş enerji santrali ile karşılayacak ve ülke ekonomisine de önemli ölçüde katkı sağlayacak."

En verimli ve en teknolojik yollarla kaliteden ödün vermeden güneş enerji sisteminin kullanımının yaygınlaşmasını amaçladıklarını vurgulayan Yılmaz, Türkiye'nin birçok yerinde inşa ettikleri projelerle iz bıraktıklarını belirtti.

Güneşin havayı kirletmeyen, atık oluşturmayan ve sürdürülebilir en önemli enerji kaynaklarından biri olduğunu aktaran Yılmaz, böylesine değerli bir kaynaktan çok daha fazla yararlanılması gerektiğinin de altını çizdi.

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