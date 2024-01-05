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Antalya'da bir grup sporcu ocak ayında sörf yaptı

05.01.2024 13:55 | Son Güncelleme:
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Türkiye genelinde soğuk hava etkili olurken, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir grup sporcu sörf yaptı.

Hava sıcaklığının en yüksek 18, deniz suyu sıcaklığının da 20 derece ölçüldüğü ilçede, dalga boyu 3 metreyi buldu.

Alanya'da denizin dalgalı olmasını fırsat bilen bir grup sporcu, sabah geldikleri Keykubat Plajı'nda sörf yaptı. Sörfçüler, yaklaşık 7 saat denizde kaldı.

Sporculardan Efe Çırakoğlu, gazetecilere, sörf için güzel bir yerde olduklarını söyledi.

İlçede çok fazla fırtına olmadığını ancak açıktaki rüzgarın dalgaları getirdiğini anlatan Çırakoğlu, "Haftaya daha güzel dalgalar gelecek. İstanbul'dan arkadaşları bekliyorum." dedi.

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Alanya sörf deniz dalga

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