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Antalya'da bir iş yerinde elektrik akımına kapılan kişi öldü

06.09.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir iş yerinde elektrik akımına kapılan kişi öldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir iş yerinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Barbaros Mahallesi Mescit Sokak'ta bir erkeğin kapalı olan iş yerinin trafosunun önünde hareketsiz yattığını fark eden çevredekiler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Gelen ekipler, yerde yatan kişinin etrafının elektrik kablolarıyla kaplı olması nedeniyle müdahalede bulunamadı.

Çağrılan elektrik dağıtım şirketi görevlilerinin akımı kesmesinin ardından sağlık ekiplerince kontrol edilen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kimliği henüz tespit edilemeyen 25-30 yaşlarındaki kişinin, elektrik kablolarını çalmaya çalışırken akıma kapılarak öldüğü tahmin ediliyor.

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