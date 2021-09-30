Antalya'da bir kişi gölette ölü bulundu

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir kişi gölette ölü bulundu.
Saklıkent mevkisindeki yol kenarındaki gölette bir kişinin hareketsiz yattığının ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
Üzerinden Kazım Uçar'a (52) ait kimlik çıkan kişinin yapılan ilk muayenesinde vücudunda delici ve kesici alet yarası bulunmadı.
Ceset, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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