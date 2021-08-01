YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da bir otelde çıkan yangın hasara yol açtı

Antalya'da bir otelde çıkan yangın hasara yol açtı

01.08.2021 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir otelde çıkan yangın hasara yol açtı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otelde çıkan yangın söndürüldü.

Gençlik Mahallesi Tevfik Işık Caddesi'ndeki 6 katlı bir otelde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Otelde konaklayanlar, ekipler tarafından tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, otelde hasara yol açtı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çöp kovasıyla kavga etti!Çöp kovasıyla kavga etti!
PARTNERTatilde aşka geldiler!Tatilde aşka geldiler!
Manavgat'taki yangında yaşamını yitiren 2 orman işçisi için tören düzenlendiManavgat'taki yangında yaşamını yitiren 2 orman işçisi için tören düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
antalya yangın

Antalya Namaz Vakitleri 1 Ağustos Pazar

İmsak
04:21
Sabah
05:56
Öğle
13:09
İkindi
16:57
Akşam
20:12
Yatsı
21:39

Antalya Nöbetçi Eczaneler 1 Ağustos Pazar

Akdeniz Eczanesi
Muratpasa
Doğa Eczanesi
Muratpasa
Gökçen Eczanesi
Muratpasa
Gün Eczanesi
Muratpasa
Keskin Eczanesi
Muratpasa
Serter Eczanesi
Muratpasa
Erçin Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

GÜNCELLEME 2 - Konya'da aynı aileden 7 kişi silahla öldürüldü

GÜNCELLEME 2 - Konya'da aynı aileden 7 kişi silahla öldürüldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Manisa'da tartıştığı arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kişi öldü

Manisa'da tartıştığı arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kişi öldü

Güneydoğu'da etkili olan kavurucu sıcak bunaltıyor

Güneydoğu'da etkili olan kavurucu sıcak bunaltıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.