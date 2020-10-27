Antalya'da birlikte yaşadığı kadından şiddet gördüğünü öne süren engelli polise başvurdu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde birlikte yaşadığı kişiden şiddet gördüğünü iddia eden bedensel engelli kişi polisten yardım istedi.

Salkımevler Mahallesi'nde yaşayan 52 yaşındaki bedensel engelli Ayhan Gül, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, birlikte yaşadığı A.T'den şiddet gördüğünü bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, Gül'ü Manavgat Devlet Hastanesine götürdü.

Hastanedeki kontrollerinin ardından taburcu edilen Ayhan Gül, polis merkezine giderek A.T'den şikayetçi oldu.

Gül'ün daha önce de şikayetçi olduğu A.T'ye uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

