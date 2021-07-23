Antalya'da boğulma tehlikesi geçiren iki gençten biri hastanede öldü, diğerinin tedavisi sürüyor

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yüzmek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki gençlerden biri hastanede hayatını kaybetti, arkadaşının ise yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor.

Afyonkarahisar'dan bayram tatili için Antalya'ya gelen Emre Öz ve Hüseyin Tekin, gece saatlerinde yüzmek için Konyaaltı sahilinden denize girdi. Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren iki arkadaş kıyıdakilerden yardım istedi.

Sahildekiler tarafından kıyıya çıkarılan Öz ve Tekin, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Öz, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Gencin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Tekin'in ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

