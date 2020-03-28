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Antalya’da caddeler, sokaklar, meydanlar dezenfekte ediliyor

ANTALYA HABERLERİ  | 28.03.2020 15:32 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, (Covid-19) Korona virüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında kent merkezi ve ilçelerde cadde ve sokakları ilaçlı suyla yıkamaya devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, (Covid-19) Korona virüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında kent merkezi ve ilçelerde cadde ve sokakları ilaçlı suyla yıkamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatı ile gece 22 personel iki arazöz, gündüz 225 personel cadde ve sokakları dezenfektan suyla yıkıyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri tüm dünyayı saran Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kent merkezi ve ilçelerde temizlik seferberliğini sürdürüyor.
Cumhuriyet Meydanı, Saat Kulesi, Ali Çetinkaya Caddesi, Meltem Mahallesi, Defterdarlık Bulvarı, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Caddesi, Konyaltı Caddesi, Yavuz Özcan Parkı Cumhuriyet Caddesi, Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi, Atatürk Caddesi, Işıklar Caddesi, Güllük Anafartalar Caddesi, Kapalıyol, Mark Antalya önü, Karaoğlan Parkı, Yıldız Caddesi, Kazımkarabekir Caddesi, Tonguç Caddesi, Teomanpasa Caddesi, Abdi İpekci Caddesi ve Şarampol Caddesi, SGK Kavşağı ve diğer bölgelerle, ilçeler, gece 22 personel iki arazöz, gündüz 225 personel ile dezenfekte ediliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından üretilen dezenfektan ile cadde ve meydanlar korona salgınına karşı bol bol yıkanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, salgının yayılmasını önlemek adına belediye olarak gereken tedbirlerin alındığını belirterek, “Antalyalı hemşerilerimizle birlikte üzerimize düşeni yapıyoruz. Birlikte başaracağız. Gece vatandaşlarımız uyurken biz sokakları dezenfekte ediyoruz. Gönülleri rahat olsun. ASAT tarafından ürettiğimiz dezenfektan ilaçlı suyla bol bol yıkıyoruz. Biz önlemlerimizi alıyoruz. Vatandaşlarımız da evinde kalarak kendi önlem ve tedbirlerini alırsa bu salgının yayılmasını önleyeceğiz. Yeter ki siz evde kalın. Mecbur olmadıkça evinizden çıkmayın” diye konuştu.

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