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Antalya'da cam silerken iş yerinin çatısına düşen kadın yaralandı

ANTALYA HABERLERİ  | 09.06.2020 14:08 | Son Güncelleme

Antalya'da cam silerken iş yerinin çatısına düşen kadın yaralandı

Antalya'da birinci kattaki evinin camını silerken dengesini kaybederek iş yerinin çatısına düşen hamile kadın, yaralandı.

Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi Emrah Caddesi'ndeki apartmanın birinci katındaki evinin camlarını silen Mizgin Şahin (20), dengesini kaybederek zemin kattaki iş yerinin çatısına düştü.

Yaralanan kadının yardım çığlıklarını duyanlar, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şahin, itfaiye ekiplerinin merdivenle ulaştığı çatıdan indirildi. İki aylık hamile olduğu öğrenilen kadın hastaneye kaldırıldı.

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