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Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı

09.04.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı adreslere operasyon düzenleyip sorgulamalar gerçekleştirdi.

Sorgulamalarda 41 kişinin çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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