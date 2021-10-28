Antalya'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Güllerpınarı Mahallesi Sahire Tüzün Caddesi'nde bir otelde, K.C. ile kardeşler S.K, Y.K. ve N.K. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, K.C. sırtından bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı K.C, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelilerden N.K. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K. tutuklandı, Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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