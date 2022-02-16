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Antalya’da çıkan ev yangını söndürüldü

16.02.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da çıkan ev yangını söndürüldü

Antalya (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

İslamlar Mahallesi’nde Bilal Sarıgöde'ye (56) ait müstakil evde yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Evde maddi hasar oluştu.

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