Antalya’da çıkan ev yangını söndürüldü

Antalya (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

İslamlar Mahallesi’nde Bilal Sarıgöde'ye (56) ait müstakil evde yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Evde maddi hasar oluştu.



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