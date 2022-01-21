Antalya'da cinayete kurban gittiği iddia edilen kadının cesedini arama çalışması sürüyor

Antalya'nın Serik ilçesinde, 84 gündür kayıp olarak aranan kadının cinayete kurban gittiği iddiasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüphelinin yer göstermesiyle başlatılan cesedi arama çalışmaları devam ediyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde başlatılan soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen Kerziban Keskin'in (61) cesedini arama çalışmasına bu sabah tekrar başlandı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri altında süren çalışmada, şüphelilerin gösterdiği bölgede kazma kürek, iş makinesi ve kadavra köpeklerinin yardımıyla birbirine yakın farklı alanlarda kazı yapılıyor.

Kazı çalışmalarının bulunduğu alanda şüpheli R.Ç. de hazır bekletiliyor. Zanlıdan belirli aralıklarla yer göstermesi isteniyor. Şüphelinin gösterdiği alanların da diğer şüpheliler R.Ç. ve H.D. ile R.B'nin gösterdiği noktalarla eşleştiği öğrenildi.

Şüphelilerin verdiği bilgiler doğrultusunda kazı çalışmaları sürüyor.

Bu arada, öldürüldüğü iddia edilen Kerziban Keskin’in polisin çalışma yaptığı alana gelen kardeşi Yusuf Keskin de üzüntü içinde çalışmaları takip ediyor.

- "Kardeşime mezar yaptırmak istiyoruz"

Burada gazetecilere açıklama yapan Yusuf Keskin, kardeşinin melek gibi bir insan olduğunu dile getirdi. Böyle bir kişinin para ve hırs uğruna katledildiğini iddia eden Keskin, "Böyle bir insanlık olamaz. Elbette biz kardeşimizin bir kemiğini arıyoruz ama maalesef bir kemiğini bile bulamıyoruz. Biz kardeşimizin mezarını yapmak istiyoruz. Mezarı olsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şüphelilerin en ağır cezayı almasını istediğini dile getiren Yusuf Keskin, "Ben H'ye vekalet verdiğini biliyordum. 1,5 ay önce bunu tespit etmiştim. Maalesef kardeşime ulaşamadım. Savcılığa dilekçemi vermiştim. Kardeşim bizi aramadan duramazdı. Bu bizi şüphelendirdi." diye konuştu.

- Olay

Konya'da yaşayan 3 çocuk annesi Kerziban Keskin, bir süre önce Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan kadın arkadaşı H.D'nin yanına gelmişti. Keskin, Serik'e geldikten 20 gün kadar sonra kaybolmuştu. Çocuklarının kayıp başvurusu üzerine polis ekipleri Keskin'i arama çalışması başlatmıştı.

Bir televizyon kanalına katılan R.B'nin cinayet itirafında bulunmasının ardından 4 şüpheli gözaltına alınmış, zanlıların yer göstermesiyle başlatılan kazı çalışmasında bulunan yanmış küçük kemik parçaları delil torbasına konularak incelemeye alınmıştı.

