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Antalya'da ciple otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı

11.09.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da ciple otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Antalya'da ciple otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ciple otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Özkan Çağlayan'ın (42) kullandığı 07 ABS 297 plakalı otomobil, Temel Eğitim Mahallesi Gödene Caddesi'nde Osman Yılmaz yönetimindeki 07 KAY 02 plakalı ciple çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan cip yol kenarındaki cam seraya girdi, otomobil de beton aydınlatma direğine çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücüler ile cipte bulunan Özgür ve Nejla Yürekli ile Buse, Derya ve Rahime Yılmaz yaralandı. Cipte sıkışan yaralılar, itfaiye ekibince çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Özkan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kumluca kurtarma

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