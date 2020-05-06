YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da çocuklar evde kalıp kitap okuyarak hediye kazandı

Antalya'da çocuklar evde kalıp kitap okuyarak hediye kazandı

ANTALYA HABERLERİ  | 06.05.2020 18:19 | Son Güncelleme

Antalya'da çocuklar evde kalıp kitap okuyarak hediye kazandı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evde kaldıkları için sıkılan çocuklara yönelik sosyal medya üzerinden başlattığı "Kitap okuyun hediyeyi kapın" kampanyasının ikincisinde 500 çocuğa hediye gönderildi.

Vali Karaloğlu tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında, sosyal medya üzerinden 10 yaş ve altı çocuklara yönelik başlatılan ve yoğun talep gören kampanyanın ikincisinde, evde kaldıkları süreçte okuduğu kitabın özetini anlattıkları videoyu sosyal medya üzerinden ulaştıran ilk 500 çocuğa "Kuş-Bu Eğitici Oyun Seti" gönderildi.

Gönderilen hediye paketlerinde, Karaloğlu'nun çocuklara hafta içi belirtilen gün ve saatlerde sosyal mesafe kuralına dikkat ederek sokağa çıkabileceklerini belirten mektup da yer aldı.

- "Yüzlerce çocuğumuzdan video geldi"

Karaloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsle mücadele süresince evde sıkılan çocukların, hem eğlenmesi hem de doğayı tanımalarına vesile olmayı hedeflediklerini belirtti.

Kısa bir süre içerisinde yoğun bir talep geldiğini ve kampanyayı ikinci defa düzenlediklerini vurgulayan Karaloğlu, "Çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum. Kampanyayı başlattığımız andan itibaren, yüzlerce çocuğumuzdan video geldi ve keyifle oturup hikayelerini dinledik. Bugün itibariyle 500 çocuğumuzun hediyelerini de kargoya verdik. Vefa Sosyal Destek Gruplarımız en kısa süre içerisinde adreslerine teslim edecek." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte uçuşların başladığı tarih! Nerelere yolculuk edilebilecek? İşte uçuşların başladığı tarih! Nerelere yolculuk edilebilecek?
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
Anahtar Kelimeler:
Antalya Antalya Valisi Münir Karaloğlu Hediye Kitap

En Çok Okunan Yerel Haberler

AK Parti Kars Milletvekilleri müjdeyi verdi

AK Parti Kars Milletvekilleri müjdeyi verdi

CANREİS Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Reis: “Süreç zorlu fakat aşılmaz değil”

CANREİS Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Reis: “Süreç zorlu fakat aşılmaz değil”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan 1 Haziran'da okulların açılması açıklaması:

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan 1 Haziran'da okulların açılması açıklaması:

Bodrum'da tutuklanan gazeteci Hakan Aygün tahliye edildi

Bodrum'da tutuklanan gazeteci Hakan Aygün tahliye edildi

Nöbetteki kamu personeline ikramda bulundular

Nöbetteki kamu personeline ikramda bulundular

Mevsimlik işçilere Büyükşehir desteği

Mevsimlik işçilere Büyükşehir desteği

Antalya Namaz Vakitleri 6 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:19
Sabah
05:51
Öğle
12:59
İkindi
16:46
Akşam
19:57
Yatsı
21:23

Antalya Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Çarşamba

Candemir Eczanesi
Muratpasa
Cem Eczanesi
Muratpasa
Denizin Eczanesi
Muratpasa
Dikilitaş Eczanesi
Muratpasa
Mandalin Eczanesi
Muratpasa
Müğren Eczanesi
Muratpasa
Asil Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Yardım almadığını iddia eden vatandaşa Vali’den belgeli cevap

Yardım almadığını iddia eden vatandaşa Vali’den belgeli cevap

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Akseki'de Feci Kaza: 5 Ölü, 1 Yaralı (2)

Akseki'de Feci Kaza: 5 Ölü, 1 Yaralı (2)

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.