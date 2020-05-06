Antalya'da çocuklar evde kalıp kitap okuyarak hediye kazandı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evde kaldıkları için sıkılan çocuklara yönelik sosyal medya üzerinden başlattığı "Kitap okuyun hediyeyi kapın" kampanyasının ikincisinde 500 çocuğa hediye gönderildi.

Vali Karaloğlu tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında, sosyal medya üzerinden 10 yaş ve altı çocuklara yönelik başlatılan ve yoğun talep gören kampanyanın ikincisinde, evde kaldıkları süreçte okuduğu kitabın özetini anlattıkları videoyu sosyal medya üzerinden ulaştıran ilk 500 çocuğa "Kuş-Bu Eğitici Oyun Seti" gönderildi.

Gönderilen hediye paketlerinde, Karaloğlu'nun çocuklara hafta içi belirtilen gün ve saatlerde sosyal mesafe kuralına dikkat ederek sokağa çıkabileceklerini belirten mektup da yer aldı.

- "Yüzlerce çocuğumuzdan video geldi"

Karaloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsle mücadele süresince evde sıkılan çocukların, hem eğlenmesi hem de doğayı tanımalarına vesile olmayı hedeflediklerini belirtti.