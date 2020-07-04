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Antalya'da dağlık alanda ayağı kırılan kişi kurtarıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 04.07.2020 17:03 | Son Güncelleme

Antalya'da dağlık alanda ayağı kırılan kişi kurtarıldı

Antalya'nın İbradı ilçesinde, dağlık alanda ayağının kırılması sonucu mahsur kalan kişi kurtarıldı.

Altınbeşik Mağarası'nın dağlık kesiminde yürüyüş yapmak isteyen Muhammed Fayraz, ayağının kırılması sonucu mahsur kaldı.

Arkadaşlarının haber vermesiyle bölgeye Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma ekibi sevk edildi.

AKUT ve UMKE ekipleri, kayalık bölgede bulunan Fayraz'ı, halatlar yardımıyla kurtardı. Yaralı, ambulansla hastaneye götürüldü.

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