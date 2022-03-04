Antalya'da dağlık bölgede mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Antalya'da dağlık bölgede yürüyüş yaparken mahsur kalan 2 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Konyaaltı ilçesi Çitdibi Mahallesi'ndeki dağlık alanda yürüyüş yapan O.A. ve A.B. yolunu kaybetti.

İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) timi bölgeye sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin dağlık bölgede yaptığı arama çalışmaları sonucu mahsur kalan kişilere ulaşıldı.

Aşağı indirilen O.A. ve A.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



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