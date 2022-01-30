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Antalya'da demir kapı çalan 3 şüpheli tutuklandı

30.01.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da demir kapı çalan 3 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde demir kapı çalan 3 zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göynük Mahallesi'nde İ.S'ye ait yaklaşık 2 bin lira değerindeki ferforje kapının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlığı yaptıkları belirlenen E.D, K.Ü. ve İ.Ö'yü gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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