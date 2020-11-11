YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da demir profillerin altında kalan kişi yaralandı

Antalya'da demir profillerin altında kalan kişi yaralandı

ANTALYA HABERLERİ  | 11.11.2020 17:45 | Son Güncelleme

Antalya'da demir profillerin altında kalan kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kayan yığma demir profillerin altında kalan kişi yaralandı.

Alanya Sanayi Sitesi'ndeki bir deposunda yığın halde bulunan demir profiller kaydı. Bu sırada deponun önünden bisikletiyle geçen Ahmet Besisli, demirlerin altında kaldı.

Depo çalışanlarının haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ayaklarından yaralanan Besisli'yi hastaneye kaldırıldı.

Demir yığınlarının altında kalan bir otomobilde de hasar oluştu.

Polis ekipleri depo önünde güvenlik önlemi aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti

Antalya Namaz Vakitleri 11 Kasım Çarşamba

İmsak
06:02
Sabah
07:25
Öğle
12:46
İkindi
15:34
Akşam
17:58
Yatsı
19:15

Antalya Nöbetçi Eczaneler11 Kasım Çarşamba

Gamze Eczanesi
Muratpasa
Gökçen Efe Eczanesi
Muratpasa
Güvenç Eczanesi
Muratpasa
Ilgın Eczanesi
Muratpasa
Okyanus Eczanesi
Muratpasa
Tuğtekin Eczanesi
Muratpasa
Ayşegül Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.