Antalya'da denizde hortum oluştu

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Alanya ilçesinde yer yer etkili olan yağışlar sonrası Kleopatra Plajı açıklarında denizde hortum gözlendi.

Hortum herhangi bir hasara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.

İlçenin farklı noktalarından görülen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz