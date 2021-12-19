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Antalya'da denizde hortum oluştu

19.12.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da denizde hortum oluştu

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Alanya ilçesinde yer yer etkili olan yağışlar sonrası Kleopatra Plajı açıklarında denizde hortum gözlendi.

Hortum herhangi bir hasara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.

İlçenin farklı noktalarından görülen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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