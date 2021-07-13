Antalya'da denizde kaybolan 15 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir çocuk, denizde kayboldu.

Evrenseki sahilinde dün akşam saatlerinde denize giren 15 yaşındaki lise öğrencisi Barış Alagöz, bir süre sonra denizde kayboldu.

İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma ve itfaiye ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalardan henüz bir sonuç alınamadı.



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