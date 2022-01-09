Antalya'da denizde kaybolduğu bildirilen kadın turist aranıyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde akıntıya kapılarak denizde kaybolduğu bildirilen kadın turist ekiplerce aranıyor.
Çıralı mevkisinde dün dere yatağının denizle buluştuğu noktadan karşıya geçmek isteyen turistin suya düşen sırt çantasını almaya çalışırken akıntıya kapılarak açığa sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Sahil güvenlik ve jandarma ekipleri, kimliği henüz tespit edilemeyen kadının bulunması için bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.
Ekipler, havadan helikopter ve drone, denizden de botlar ve su altı gözlem aracıyla çalışmalarını sürdürüyor.
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