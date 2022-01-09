YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da denizde kaybolduğu bildirilen kadın turist aranıyor

Antalya'da denizde kaybolduğu bildirilen kadın turist aranıyor

09.01.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da denizde kaybolduğu bildirilen kadın turist aranıyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde akıntıya kapılarak denizde kaybolduğu bildirilen kadın turist ekiplerce aranıyor.

Çıralı mevkisinde dün dere yatağının denizle buluştuğu noktadan karşıya geçmek isteyen turistin suya düşen sırt çantasını almaya çalışırken akıntıya kapılarak açığa sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sahil güvenlik ve jandarma ekipleri, kimliği henüz tespit edilemeyen kadının bulunması için bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Ekipler, havadan helikopter ve drone, denizden de botlar ve su altı gözlem aracıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişmeBombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişme
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Antalya'da "Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı" başladıAntalya'da "Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı" başladı
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 9 Ocak Pazar

İmsak
06:39
Sabah
08:04
Öğle
13:09
İkindi
15:43
Akşam
18:05
Yatsı
19:25

Antalya Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Pazar

Merkez Eczanesi
Muratpasa
Sağlık Eczanesi
Muratpasa
Sezin Eczanesi
Muratpasa
Şarampol Eczanesi
Muratpasa
Yalçıner Eczanesi
Muratpasa
Yıldız Eczanesi
Muratpasa
Alya Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

MKE Ankaragücü, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

MKE Ankaragücü, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tekirdağlı müzisyen Uludağ'da kayak yaparken davul çaldı

Tekirdağlı müzisyen Uludağ'da kayak yaparken davul çaldı

Giresunspor yarın Galatasaray'a konuk olacak

Giresunspor yarın Galatasaray'a konuk olacak

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Aksaray'da konuştu:

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Aksaray'da konuştu:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.