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Antalya'da devrilen otomobilde 1 kişi öldü

11.11.2021 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da devrilen otomobilde 1 kişi öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

S.A. (21) yönetimindeki otomobil, Asmaca Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan M.B. (22), müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü S.A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya Alanya

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