Antalya'da dilek balonları uçurarak organ bağışı çağrısı

Akdeniz Üniversitesinde nakil olan ve organ bekleyenlerin de katılımıyla düzenlenen festivalde, dilek balonları uçurularak organ bağışı çağrısı yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi öncülüğünde, Hukuk Fakültesi önündeki etkinlik alanında gerçekleştirilen "Organ Bağışı Farkındalık Festivali" gösterilerle başladı.

"Dileğim Bir Yaşam" sloganıyla yapılan festivalde, nakil olanlar, yıllardır kadavra nakil sırasında organ bekleyen hastalar, öğretim üyeleri ve üniversite öğrencileri bir araya geldi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, yaptığı konuşmada, 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası'nın farkındalık yaratmak için anlamlı olduğunu söyledi.

Cana can katmak için herkesi organ bağışına davet eden Özkan, "Nakil bekleyen 26 bin kişinin dileği bir yaşam ancak bu organ nakliyle mümkün. Şu anda konuşurken bile muhtemelen bir kişi, organ beklerken hayatını kaybetti. Bu konuda sanırım empatimiz çok yüksek değil. Eksikliğini hissettiğimiz zaman daha iyi anlıyoruz. Organ nakli çok kıymetli. Masanın diğer tarafında hepimiz olabiliriz." diye konuştu.

Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise 1982'de Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu tarafından kurulan Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nde şu ana kadar 5 bin civarında böbrek, 800 civarında karaciğer, 100'ün üzerinde kalp nakli, 10 yıldır da kompozit doku nakilleri yapıldığını vurguladı.

Dünyada en fazla çeşitli organ nakli yapan merkezlerden biri olduklarını aktaran Aydınlı, yakında pankreas ruhsatını alacaklarını, ince bağırsak ve akciğer nakli de eklendiğinde merkezin farklı bir boyuta taşınacağını belirtti.

Organ Nakli Merkezi Koordinatörü Nilgün Bilal ise her yaş grubundan insanların hayata tutunabilmek için kadavradan bağışlanacak organlara ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Şahan da organ bağışı çağrısında bulundu.

Konuşmaların ardından öğrenci toplulukları müzik dinletisi sundu, bağış mesajlarını paylaştı, çeşitli gösteriler yapıldı. Protokol üyeleri ve hastalar, dilek balonları uçurarak bağış çağrısında bulundu.

