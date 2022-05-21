Antalya'da dip temizliğinde soba borusu, sandalye gibi atıklar çıktı

Antalya Sualtı Derneği üyeleri, Kaleiçi Yat Limanı'nda yaptıkları dip temizliğinde çuvallarla plastik ve şişelerin yanı sıra soba borusu ve sandalye gibi atıklar çıkardı.

Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) Çevre Platformu ve Antalya Sualtı Derneğinin "Temiz deniz temiz gelecek" adlı Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında dalış eğitim alan 20 üniversite öğrencisi, Kaleiçi Yat Limanı'nda dip temizliği yaptı.

Dalgıçlar, denizden çuvallarca atık çıkardı. Atıklar arasında plastik ve şişelerin yanı sıra soba borusu, sandalyeler, olta kamışları, lastiklerin yer alması dikkati çekti.

Kırılan bir cam bardağı içinde bulunan ahtapot da dalgıçlar tarafından fark edilerek denize bırakıldı.

Etkinlikte ayrıca 500 çupra yavrusu denize bırakıldı.

Antalya Sualtı Derneği Başkanı Semih Başaran, projenin amacının çevre ve denizlerin kirliliği konusunda vatandaşların farkındalığını artırmak olduğunu söyledi.

Denizden çıkanların kendilerini de şaşırttığını dile getiren Başaran, "En çok plastik ve cam atıklar dikkatimizi çekti. Soba borusu, oltalar, lastikler çıktı. Denize 500'den fazla da çupra yavrusu bırakarak deniz ekosistemine katkı sağlamak istedik. Denizdeki atıklar sualtındaki çeşitliliğe çok zarar veriyor. Canlıların yaşam alanlarını yok ediyor. " dedi.

